Tüm işlemler yasal ve şeffaf

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP'nin 128 milyar dolar yalanına kanunlarla cevap verdi. Merkez Bankası'nın tüm işlemlerinin yasal ve şeffaf olarak gerçekleştiğini belirten Elvan, eriyen bir rezervin olmadığını söyledi. Elvan, "Döviz satılırsa karşılığında TCMB'ye TL ödenir, TL satılmışsa karşılığında döviz ödenir" dedi. Merkez Bankası'nın açık ve şeffaf biçimde tüm işlemlerinin, her hareketinin görülebileceğinin altını çizen Bakan Elvan katıldığı televizyon programında konuyla ilgili şu mesajları verdi:

PROTOKOL İMZALANDI

Merkez Bankası, finansal istikrarı sağlamak ve parasal aktarım mekanizmasının daha sağlıklı işlemesi için zorunlu karşılıklar ve döviz alım-satım işlemlerini zaman zaman kullanır. İlave olarak 2017'den beri o zamanki Hazine Müsteşarlığı ile MB arasında bir protokol imzalandı. Bu çerçevede Hazine hesapları üzerinden Merkez Bankası'nın döviz alım ve satım işlemleri gerçekleştirildi.

Hazine Müsteşarlığına Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları oluşturmak için yasal yetki veriliyor. Yapılan bu protokol çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler de tamamıyla yasaldır. Herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu değildir. Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi. Merkez Bankasının kamu bankası olan muhabir bir banka aracılığıyla alım ve satım işlemleri elektronik işlem platformlarında yapıldı. Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyor.

KARŞI TARAF BİLMİYOR

Bu platformda herhangi bir şahıs bulunmuyor. Peki döviz alım-satım işleminde taraflar birbirlerini biliyorlar mı? Hayır, kesinlikle taraflar birbirlerini bilmiyorlar, kimin ne kadar aldığını karşı taraf bilmiyor, bu işlem gerçekleştirildikten sonra kimin ne aldığını, hangi bankanın ne aldığını görebiliyorsunuz. Diyelim ki Türkiye'deki yerli ve yabancı bankalarımız o günkü kur üzerinden belirli miktarda alım işlemi gerçekleştirmiş ve bunun karşılığında MB'na TL ödemesi gerçekleştirmiştir. 'Bu para nereye gitti, acaba bununla ilgili ne tür yolsuzluk var' gibi birtakım ifadeler maalesef kamuoyunda kullanıldı. Bu elektronik işlem platformunda bulunan bankalar gerekli ödemelerini Merkez Bankasına yatırdıktan sonra Merkez Bankasında da bir Türk lirası likiditesi söz konusu oluyor. Bu Türk lirasını da doğal olarak bilançolarında görebiliyorsunuz. Zaten günlük olarak siz Merkez Bankasının bilançosunda ne olduğunu, bu hareketleri rahat şekilde görebiliyorsunuz. Ne kadarlık döviz satım işlemi gerçekleştirilmiş, ne kadarlık döviz alımı gerçekleştirilmiş, hepsini görebilme imkânınız var. Bunu tamamen açık ve şeffaf şekilde görmeniz mümkün.



DÜNYADA ÖRNEKLERI VAR

BİR muhabir banka aracılığıyla merkez bankalarının alım ve satım işlemi gerçekleştirmesi uygulamasının örnekleri dünyada bulunuyor. Özellikle Uzak Doğu olmak üzere birçok ülke örnekleri var. Kasım ayından bu yana böyle bir döviz alım-satım işlemi söz konusu değil. Hiç kimsenin burada yolsuzluk yapması söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatlar verildiği gibi birtakım iftiralar, ithamlar kamuoyunda yaygın şekilde yer alıyor. Burada bir usulsüzlük yapıldığı şeklindeki yaklaşımlar doğru değil. Bu verilerin yayınlanmasında fayda görüyorum, takdir Merkez Bankası'nda. Burada kesinlikle yasal olmayan bir durum, yolsuzluk söz konusu değil. Özellikle bu tür yolsuzluk gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamlar, kabul edilebilir şeyler değil. Bunları kesinlikle reddediyorum.



ILK ÇEYREKTE YÜZDE 5 BÜYÜME

BAKAN Elvan, öncü göstergelere bakıldığında ülke ekonomisinin, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesini öngördüklerini, ikinci çeyrekte de baz etkisiyle çift haneli büyüme söz konusu olacağını belirterek, "Ama biz, 2021'in büyüme açısından daha olumlu olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Temel makro ekonomik politikalarda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını vurgulayan Elvan, "Enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.