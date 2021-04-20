Yasal takip sayısı yüzde 47 geriledi

BİREYSEL kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı azaldı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılının ilk iki ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 gerileyerek 132 bin kişi oldu. Bu gelişmede, yapılandırma ve öteleme faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının da etkisi olduğu düşünülüyor. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılı OcakŞubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47 oranında azalarak 76 bin kişi olmuştu.