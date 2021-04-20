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Haberler Ekonomi Yeni kooperatiflerle kadın istihdamı geliştirilecek

Yeni kooperatiflerle kadın istihdamı geliştirilecek

Yeni kooperatiflerle kadın istihdamı geliştirilecek

20.4.2021

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesini başlatacaklarını belirterek, proje kapsamında kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için 8 bin kişiye farkındalık eğitimi verileceğini bildirdi. Projenin kooperatif kurmak isteyen, kooperatiflere ortak olma potansiyeli bulunan kadınlar ile halihazırda bu çalışmaların içinde yer alan kadın ve erkeklere yönelik olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Projeyle kadınlarımıza kooperatifçilik eğitimi vereceğiz. Bin kadınımızında danışmanı olacak" diye konuştu.

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