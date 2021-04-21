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Haberler Ekonomi Gazi Üniversitesi 81 öğretim üyesi alacak

81 öğretim üyesi alacak

, 81 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi unvanı taşıyacağını ve başvuru süresinin resmi gazetedeki yayın tarihi itibariyle 15 olduğunu belirtti.

Gazi Üniversitesi 81 öğretim üyesi alacak

21.04.2021, 09:59

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.... adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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