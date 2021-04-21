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Haberler Ekonomi İhracatçıların konteyner sıkıntısı çözülmeli

İhracatçıların konteyner sıkıntısı çözülmeli

İhracatçıların konteyner sıkıntısı çözülmeli

21.4.2021

EGE Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), ihracatı neredeyse durma noktasına getiren konteyner krizinin çözülmesi için gerekli adımların atılmasını istedi. ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı, sıkıntı nedeniyle bazı ürünlerin ihracatının yapılamadığını ve istenilen rakamlara ulaşılamadığını söyledi.
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