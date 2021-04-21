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Haberler Ekonomi İzmirli avukattan Bitcoin şikayeti

İzmirli avukattan Bitcoin şikayeti

İzmirli avukattan Bitcoin şikayeti

21.4.2021

İZMİR Barosu'na kayıtlı avukat Şakir Balcı, herhangi bir merkez bankası ya da resmi kuruluş ile ilişiği olmayan kripto para birimi Bitcoin'in Türkiye'de kullanılmaması ve herhangi bir alım-satım işlemine konu edilmesinin yasaklanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Şikayet dilekçesinde Bitcoin'in üretim menşeinin kontrolsüzlüğü ve kara para trafiğini teşvik ve destek eden bir unsur haline gelip gelmeyeceğinin bilinmediğine değinen Balcı, "Bitcoin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mali disiplin kontrolünde sorunlar oluşturabilecek bir düşünüşün ürünüdür" dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi veren Balcı, Türkiye bütçesinin tabi olduğu tek para biriminin Türk Lirası olduğunu, para gibi görülmeye başlanan Bitcoin'e karşı da, devletin Türk Lirası'nın içeride ve dışarıda itibarını koruması gerektiğinin altını çizdi.

METİN BURMALI

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