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Haberler Ekonomi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor

21 öğretim üyesi alıyor

21 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi 7 Mayıs 2021 olarak açıklandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 öğretim üyesi alıyor

21.04.2021, 10:02

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 21 öğretim üyesi alımı yapacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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