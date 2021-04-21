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Haberler Ekonomi THY, mayıs ayı uçuş planını güncelledi

, mayıs ayı uçuş planını güncelledi

(), mayıs ayındaki güncel uçuş planını duyurdu. Açıklamada, "Uçuş takvimi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar bir haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını göstermektedir. Operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebilir." ifadeleri kullanıldı.

THY, mayıs ayı uçuş planını güncelledi

21.04.2021, 17:01

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçuş planına göre yolcuların 236 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde yolculara esnek seyahat imkanları sunulduğu kaydedilerek, "Uçuş takvimi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar bir haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını göstermektedir. Operasyonel sebeplerle takvimde değişiklikler meydana gelebilir." denildi.

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