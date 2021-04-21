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TÜBİTAK 12 Ar-Ge personeli alıyor

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Enerji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 12 Ar-Ge mühendisi istihdam edilecek.

21.04.2021, 10:07