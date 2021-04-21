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TÜBİTAK 12 Ar-Ge personeli alıyor

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Enerji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 12 Ar-Ge mühendisi istihdam edilecek.

TÜBİTAK 12 Ar-Ge personeli alıyor

21.04.2021, 10:07

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alanilanda, "TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) bağlı Enerji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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