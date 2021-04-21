Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alanilanda, "TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) bağlı Enerji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır." dendi.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
TÜBİTAK 12 Ar-Ge personeli alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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