Vakalardaki düşüşle uçuşlar 1 Haziran’dan önce başlar

Turizmciler, Rusya'nın, korona virüs vakaları nedeniyle Türkiye'ye uçuşları 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar iptal etmesi kararını değerlendirdi. Rusların tatil için en çok tercih ettiği ülkelerden biri olan Türkiye'ye yönelik uçuşların kısıtlanması kararı sonrası sektördeki kuruluşlar kenetlendi. Turizmciler, "Uçuşların kısıtlanması nedeniyle bazı oteller, kapılarını daha ileri bir tarihte açmak zorunda. Bakanlığımızın Rusya nezdinde yürüttüğü çalışmalardan umutluyuz. Eğer topyekün bir mücadeleyle vaka sayılarının yeniden azalmasını sağlayabilirsek; uçuşlar da 1 Haziran tarihinden önce açılabilir" görüşünde birleşti. Sektör temsilcileri, sezonun sekteye uğramaması için güvenli seyahat koridoru önerisinde bulundu. TÜRSAB Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir, vaka sayılarının azalmasıyla birlikte sektörde tekrar bir hareketlenme yaşanmasını beklediklerini belirtirken, Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan ise sorunun geçici olduğunu söyledi. Bodrumlu sektör temsilcileri, konuyla ilgili bakanlık nezdinde gerçekleştirilen girişimleri desteklerini ve yakından takip ettiklerini dile getirdi.



TOPYEKUN ÇABA GÖSTERMEMIZ LAZIM

İLK Rus kafilesinin Milas - Bodrum Havalimanı'na geçtiğimiz günlerde indiğini hatırlatan turizmciler, şu değerlendirmelerde bulundu: TÜRSAB Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir: Bölgeye beklediğimiz rezervasyonların yüzde 60'ı Rusya kökenli. Şimdi beklentilerimiz sıfıra indi. Daha önceden planlı olarak 50 uçak gelmesini bekliyorduk. Geçtiğimiz yıl İzmir'den Mersin'e bulaşı riskinin daha az olduğu güvenli seyahat koridoru formülünün benzerinin bu yıl da uygulanması söz konusu. Moskova'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirilerek sorunun çözülmesi için calışmalar yapıldığını biliyoruz. Mayıs ayının ilk haftasında uçuşların yeniden başlaması yönünde bir beklenti içindeyiz. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte sektörde tekrar bir hareketlenme yaşanmasını bekliyoruz. Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan: Turizm sektörü salgın nedeniyle zaten zor bir süreç yaşıyordu. Normal ve charter uçuşlarına ara verilmesi sektörü olumsuz etkileyecektir. Rusya pazarıyla ilgili beklentilerimiz yüksekti. Konuyla ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Alınan bu kararı, geçici olarak değerlendirmek istiyoruz. Bodrum Otel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin: Geçtiğimiz Mart ayına dek ülke olarak Kovid- 19'a karşı başarılı bir mücadele sergiliyorduk. Avrupa ülkeleri ve Rusya, ülkemizde artan vaka sayılarını dikkate alarak daha temkinli adım atmaya karar verdi. Sektörde Rus turistlerin gelişi önemli olarak değerlendiriliyordu. Birçok otel ve işletme de hazırlıklarını buna göre yapmıştı. Şimdi uçuşların kısıtlanması nedeniyle bazı oteller, kapılarını daha ileri bir tarihte açmak durumunda kalacak. Turizm Bakanlığının bu konuda çalışma yürüttüğünü biliyoruz. Eğer topyekün bir mücadeleyle vaka sayılarının yeniden azalmasını sağlayabilirsek; uçuşların da 1 Haziran tarihinden önce açılması söz konusu olabilir.