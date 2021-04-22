Borcu sildirmek için büyük fırsat

Devlete olan borçların yapılandırılması ile 10 milyona yakın vatandaş nefes alırken, prim borçlarını yapılandıranlar için ikinci taksit ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları için tanınan süre de 30 Nisan'da doluyor. Gelir testine girmeyen veya test sonucu hanede fert başına geliri bin 192 liradan fazla çıkanların, borcun anaparasını bu tarihe kadar ödemesi durumunda gecikme faizi silinecek. Taksitli ödeme tercihinde bulunup da birinci taksiti geciktiren işverenler peşin ödemeye geçerek aynı fırsattan yararlanabilecek.

2.1 MİLYON BAŞVURU

Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcunu yapılandırmak için başvuranların sayısı 2 milyon 100 bin, alacak tutarı da 101 milyar lira oldu. GSS prim borçlarını 30 Nisan'a kadar peşin ve taksitler halinde ödeyenlerin gecikme cezası ve zammının tamamı siliniyor.

BAĞ-KUR'LUYA AVANTAJ

YAPILANDIRMA Bağ-Kur'lulara da büyük avantajlar sağladı. Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki yasalarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları yurt içi üretici fiyat endeksi ile güncellendi.

BİRİNCİ taksiti geciktiren işverenler için bir fırsat daha bulunuyor. İşverenler yeni bir başvuru yaparak peşin ödemeye geçebilecek.

HAZAL ATEŞ