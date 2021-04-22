İlk kiraz kilosu 500 liradan satıldı

Yaklaşık 40 gün sürecek hasat sonunda kirazlar başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkeleri ve iç pazarda satışa sunulacak. ÜRETİCİLER fiyatlardan umutlu olduklarını belirtirken, ilk hasatta yaklaşık 70 kilogram cristobalina cinsi kiraz toplandı. Hasada Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı. Öztürk, "Türkiye'de açık alanda kuzey yarım kürenin ilk hasadını yapıyor olmamız önemli" diye konuştu. Birlik Başkanı Uçak ise 2020 yılında 224 milyon dolarlık kiraz ihracatı yapıldığını belirterek, "Uzakdoğu pazarı da Türk kirazı ile tanıştı. İlk sırada 91 milyon dolarla Almanya yer aldı" ifadelerini kullandı. Toplanan kirazlar Sancaklıbozköy kiraz pazarında açık artırmaya çıkarıldı. Buradaki törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Birlik Başkanı Uçak ve üreticiler katıldı. Açık artırmada kirazın kilosu 500 liradan sembolik fiyatla satıldı. Kirazı alan tüccar İbrahim Bodur, ürünün Ankara'ya gönderileceğini söyledi.

NERMİN UÇTU