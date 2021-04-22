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Haberler Ekonomi Kaliteli süte daha fazla devlet destegi verilecek

Kaliteli süte daha fazla devlet destegi verilecek

Kaliteli süte daha fazla devlet destegi verilecek

22.4.2021

TÜRKİYE Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Vekili ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Süt Birlikleri tarafından üretilen çiğ sütün yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılarak buna göre devlet desteği verileceğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği arasında "Çiğ inek sütü numunelerinde süt içerik analizi işbirliği protokolü" imzalandığını belirten Gezgin, "Sütte kalitenin arttırılması, üretici gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor" dedi.

VOLKAN YILDIZ

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