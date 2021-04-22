KOSGEB’e Japonya’dan 300 milyon dolarlık kredi

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. KOSGEB'ten yapılan açıklamaya göre, işletmelerin finansmana kolay erişimini sağlamaya yönelik anlaşmaya ilişkin imzalar KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile JICA Türkiye Başkanı Nobuhiro Ikuro tarafından atıldı. Anlaşma, imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 sonrası kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki teknoloji tabanlı start-up'ların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaşadıkları finansal güçlükleri aşmaları açısından büyük önem taşıyor.

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