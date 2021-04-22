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Haberler Ekonomi MASAK kripto para şirketi THODEX'in hesaplarına bloke koydu

kripto para şirketi 'in hesaplarına bloke koydu

Son dakika haberi... , kripto para şirketi 'in finansal kuruluşlarındaki hesaplarına bloke koydu. MASAK tarafından THODEX ve yöneticisi hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

MASAK kripto para şirketi THODEX'in hesaplarına bloke koydu

22.04.2021, 17:02 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021, 17:31

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, dün itibarıyla kripto para borsası Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına bloke koydu.

MASAK'tan edinilen bilgilere göre, söz konusu olayda adı geçen kişi ve firma hakkında Başkanlık tarafından inceleme başlatıldı.

Başkanlık, Thodex firmasının Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiasının gündeme gelmesi üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı borsa hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda da bulunulmuştu.

Özer, hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Şirket kayıtlarının MASAK, SPK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulduğu ve herhangi bir usulsüzlük olmadığının ilgili kurumların kayıtları ile sabit olduğu" ifadesine yer vermişti.

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