Migros’tan Gıdanı Koru kampanyasına dev destek

TÜRKİYE'DE perakende sektörüne 67 yıldır yön veren Migros, gıda israfını önlemeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım ve Örgütü (FAO) tarafından ortak yürütülen 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası'nın destekçisi oldu. Gıda israfını önlemek için farkındalık oluşturmak hedefiyle, "İhtiyacın kadar al geleceği çöpe atma" sloganı ile hayata geçirilen kampanya kapsamında gerçekleştirilecek Gıdanı Koru Mutfağı ve Gıdanı Koru Tüketici Bilinçlendirme Çalışmaları Migros'un katkıları ile yürütülecek.

İSRAF ÖNLENECEK

GIDANI Koru Mutfağı ile katılımcılar bir yandan gıda israfını önlemeye yönelik bilgiler edinirken, bir yandan da usta şeflerle birlikte yemek yapma fırsatına sahip oluyor. Gerekli malzemelerin Migros tarafından karşılandığı İzmir'de düzenlenen etkinlikte menü tarifleri katılımcılarla paylaşılıyor. Uzmanlar ise katılımcılara bilgi veriyor. Projenin 81 ile yaygınlaştırılması planlandı. ÖTE yandan Migros, gıda israfının önlenmesine yönelik tüketicilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarına mağazaları ve sosyal medya hesapları üzerinden de katkıda bulunuyor. Sosyal medya hesapları üzerinden Son Tüketim Tarihi (STT) ve Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) arasındaki farklar anlatılıyor. Gıdanı Koru Mutfağı atölyesi, 12 Nisan'da İzmir'in Konak ilçesinde çocuklara yönelik olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte keyifli vakit geçiren çocuklar, gıda israfını önlemeye yönelik birçok önemli bilgi öğrendi. Alsancak Macrocenter, Güzelyalı Parkiçi İzmir M Migros, Alsancak İzmir Mm Migros, Alsancak Talatpaşa Mm Migros, Göztepe İzmir Mm Migros ve Küçükyalı Mithatpaşa M Migros mağazalarında gıda israfını azaltmaya yönelik tüketicilerle görüşmeler yapılarak israfı azaltmaya yönelik bilgiler paylaşılacak.