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Haberler Ekonomi Osmangazi Belediyesi zabıta ve memur alacak…

zabıta ve memur alacak…

ilk defa atanmak üzere memur ve zabıta memuru alıyor

Osmangazi Belediyesi zabıta ve memur alacak…

22.04.2021, 09:49

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre; Bursa – Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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