Pamukkale Belediyesi’nin projesine birincilik ödülü

AKDENİZ Belediyeler Birliği'nin düzenlediği "6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması"nda Pamukkale Belediyesi, birincilik elde etti. Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde "Kocaçukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzları ile Pamukkale Mahallesi Düzenlemesi Projesi" ile yarışmada yer alan Pamukkale Belediyesi birinciliğe layık görüldü. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ödülü Antalya'da düzenlenen törende aldı. Örki, "Çalışmalarımızın birincilikle taçlandırılması bizim için motivasyon kaynağı oldu" dedi.

SEBAHATTİN ALP