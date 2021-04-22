Şirketler borsadan 4 milyar sermaye çekti

YATIRIMCI sayısının son 100 günde 1 milyon 977 binlerden 2,66 milyona yükseldiği Borsa İstanbul'dan şirketler bu yılın başından bu yana bedelli sermaye artırımı ve halk arz yolu ile 4,07 milyar lira sermaye çektiler. Borsa İstanbul verilerine göre, yılbaşından bu yana 19 şirket bedelli sermaye artırımına gitti. Bu şirketler, borsada işleme açık hisse senedi sınıfları ve yıl başındaki fiili dolaşım oranları dikkate alındığında sermaye artırımı yolu ile piyasadan 1 milyar 839,34 milyon TL topladılar. Yıl başından bu yana yapılan 7 halka arz ile şirketler toplam 2,23 milyar TL sermaye çekmeyi başardı.

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