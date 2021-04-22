Turfanda patates üreticiyi sevindirdi

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde hasadına başlanan turfanda patates, verimi ve fiyatıyla üreticisini memnun etti. Hasat çalışmalarına katılan Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Bitki Sağlığı Müdürü Süreyya Can, kentte 10 yıl önce tütüne alternatif olarak yetiştiriciliğine başlanan patatesin alınan verim ve elde edilen gelirle çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Can, "Mevsimin ilk turfanda patatesi Datça'da hasat edilerek tüm Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı." diye konuştu. Üreticilerden Mehmet Eren ise doğal ve organik patates yetiştirilmesine öncülük ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

ADEM ÜLKER