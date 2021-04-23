2 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak

DENİZLİ'NİN Sarayköy ilçesi Hisar Mahallesinde bulunan M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti'nin yeniden gün yüzüne çıkarılması için yüzey araştırma izni verildi.

KÜLTÜREL ZENGİNLİK

SARAYKÖY ilçesi Hisar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Caria ve Frigya arasında bir sınır kenti olarak M.Ö. 200 yılında kurulduğu tahmin edilen Attouda Antik Kenti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunulan "Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması" projesi kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sarayköy Belediyesi işbirliğiyle başlatılacak olan yüzey çalışması Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilge Yılmaz Kolanca başkanlığında 27 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilecek. Attouda Antik Kenti için yüzey çalışma izninin verilmesinin ardından vatandaşlarla müjdeli haberi paylaşan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "İlçemizin termal turizm zenginliklerinin yanında tarihi ve kültürel zenginliklerinin de ortaya çıkması için çok büyük isteğimiz ve çabamız oldu. PAÜ Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Bilge Yılmaz Kolanca hocamız ile birlikte burada bir çalışma başlattık.

BU İŞTE BİZ DE VARIZ

ÇALIŞMAMIZDAKİ amaç Attouda'nın tarihi, kültürel, ticari ve turizm geçmişini ortaya çıkarmaktı. Bu çalışmanın birinci basamağında yüzey araştırma izninin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınması gerekiyordu. Sarayköy Belediyesi olarak 'Biz bu işin içinde varız' dedik. Bakanlığımıza sunduğumuz yüzey araştırma izni kabul edildi. Bu iznin kabulü ile önümüzdeki yaz aylarında alanında bilim insanlarından oluşan bir ekip ile alan çalışmalarımız hızlı bir şekilde başlayacak. Yüzlerce eser burada ortaya çıkacak. Attouda Antik Kenti'nin turizm şehri olarak yaşamasına hep birlikte önderlik edeceğiz. Bu konuda istekliyiz, gayretliyiz. Belediye ve kaymakamlık olarak da bize ait mülklerin restorasyonu konusunda çalışmalar başlatıyoruz" dedi.



"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

KOLANCA, Denizli'nin kültürel değer anlamında Türkiye'nin önemli kentleri arasında yer aldığını belirtti ve ekledi: "Burada antik dönem ve Osmanlı dönemi yerleşimi bir araya getirip bütünleştirdiğimiz zaman Attouda'nın Denizli'de parlayacağını düşünüyorum. Attouda'yı diğer antik kentlerden farklı kılan özellik üzerindeki Osmanlı dönemine ait mimari yapılar. Bu durum buraya kültürel bir zenginlik katıyor. Buradaki turizm hareketliliğinin artması için ekibimizle var gücümüzle çalışacağız" dedi.