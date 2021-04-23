650 milyonluk iş hacmi oluştu

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Meclis Toplantısı, bir yıl aradan sonra fiziki katılımla gerçekleştirildi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli'nin ocak ayında genel amaçlı diğer makinelerin imalatındaki yüzde 390'lık artışa dikkat çekti. "Bunun çaresi yerli ve milli üretimin kıymetini bilmek ve artırmak" diyen Başkan Erdoğan, ana sponsoru oldukları Ege Tekstil Makineleri Fuarı'nın (TMF) gördüğü ilginin kendisinin bu anlamdaki umudunu arttırdığını söyledi. Erdoğan, "Şehrimizde, destekçisi olduğumuz 3'üncü Ege Tekstil Makinaları Fuarı yapıldı. 650 milyon TL'lik işlem hacmi oluştu. Uluslararası olmadığı halde ilk defa bir fuar, bu kadar çok yabancı ziyaretçi ağırladı.

DTO ÖRNEK ALINIYOR

Fuarımızı, 12 ülkeden 447'si yabancı 5.319 kişi ziyaret etti. 44 farklı şehirden tekstil yatırımcıları Denizli'mize geldi. Makineler işler halde sergilendi. 11.800 metrekare ana salon ile 1500 metrekare fuayeden oluşan EGS Fuar alanı doldu. Fuardaki ziyaretçilerden, bir sonraki fuarda yer almak isteyenler oldu. O nedenle, Ege TMF 2023'te ilave alan açılacak. Oda olarak, işte bu yüzden bu türdeki girişimleri önemsiyor ve ön planda tutuyoruz" dedi. Aylık olağan toplantılarını pandemi nedeniyle zoom üzerinden yapan DTO Meclis üyeleri, 1 yıl sonra aynı salonda buluştu. Toplantı, DTO Meclis Salonu'nda pandemi kuralları ve önlemleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, oturumu gündem maddelerini üyelerin oluruna sunup karara bağlayarak başlattı. Daha sonra DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, son bir aylık faaliyetlerini değerlendirdiği konuşmasını yaptı, konuşmasında fuarların önemi ile DTO'nun bu konudaki örnek alınan yaklaşımına değindi.

FUARLARI ÖNEMSİYORUZ

Başkan Uğur Erdoğan, "3'üncü Ege TMF, son 3 yılda Barcelona'daki dünyaca ünlü ITMA Fuarı'ndan sonra Avrasya Bölgesi'nin en istikrarlı ve büyüyerek gelişen tek fuarı. Pakistan, Bangladeş, Mısır, Suriye, İran, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Irak, Cezayir, Fas ve Tunus gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden 447'si yabancı 5.319 kişi fuarı ziyaret etti. Kentimizde düzenlenen bir fuar, ilk defa bu kadar çok yabancı ziyaretçi ağırladı. Fuara İzmir, Adana, Ankara, Bursa, Manisa, Diyarbakır, Uşak, Isparta, Afyon, Kütahya, Antalya, Burdur, Tekirdağ, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Balıkesir, Samsun, Edirne, Aydın, Tokat'ın da aralarında yer aldığı 44 şehirden yatırımcılar geldi" diye konuştu. Başkan Uğur Erdoğan, "Pandemi öncesinde üyelerimizi dünyanın dört bir tarafındaki sektör bazlı fuarlara götürdük. Fırsat oldukça da götürüyoruz. Türkiye'de, üyelerini KOSGEB desteğiyle en çok fuara götüren odalardan biriyiz. Üyelerimize, yurt içi ve yurt dışı fuarlar, iş gezileri ve girişimcilik eğitimleri için 5 milyon TL'yi aşan destek sağladık. Pandemi öncesi sadece 1 yıl içinde 221'i yurt içi, 307'si yurt dışı olmak üzere 528 üyemizi, bu imkânlarla dünyanın dört bir yanındaki en büyük fuarlara götürdük" dedi.

PARLAYAN YILDIZIMIZ

Artık emeğimizi ve sermayemizi daha değerli kılacak ürünlere yönelmeliyiz. Bunu da ancak katma değerli ihracat, inovasyon ve markalaşmayla elde edebiliriz. Bizi bu hedefe hızla ulaştıracak olanlar ise, en başta makine sanayicilerimizdir" diyen Başkan Erdoğan, Denizli'nin de makina gibi yüksek teknoloji içeren üretim alanlarında daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Uğur Erdoğan, "Dünyanın durma noktasına geldiği geçen sene, Türkiye'de 577 milyar TL'lik makine teçhizat yatırımı yapıldı. Makine sektörümüz, 2020'de ihracatımızın parlayan yıldızıydı. Makine İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre, makine sektörümüz 2021'e de hızlı girdi" dedi.

YENİLİKÇİ GİRİŞİMLER

Uğur Erdoğan şöyle konuştu: "Dünyanın dört bir tarafına kuruyemiş, mermer, kablo, ferforje ve tekstil makinaları satıyoruz. Ülke olarak savunma sanayinde yakaladığımız başarımız makinecilerimize örnek olmalı. Ülkemiz, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı bu süreçte dış ticaretten daha fazla pay almalı. Bunun için teknolojik ve yenilikçi girişimlerin önünü açmalıyız. Onun için Denizli'de 'Teknik Tekstile Dönüşüm' projemizi başlattık. Bu sayede, tekstil ürünlerimizin katma değerini artırmak, sanayimizi çeşitlendirmek için uğraşıyoruz. Oda olarak, Ege Tekstil Makinaları Fuarı'nda iki stant açtık. Bunlardan birinde Denizli Teknik Tekstil Merkezimizdeki son teknoloji makinalarımızı ve ürünleri sergiledik."

'İPLİK FİYATLARI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDUK'

BAŞKAN Erdoğan, iplik fiyatlarındaki artışın sektörü zorladığını dile getirdi. Erdoğan, "Dolar kuru, geçen bir ayda Ekim 2020'den bu yana en sert yükselişini yaşadı. Beraberinde iplik fiyatlarında yaşanan artışlar, sektörün girdi fiyatları enflasyonunu 29 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatlarında en hızlı artışın gerçekleştiği sektör, tekstil oldu. Bununla ilgili girişimlerimiz oldu. Hem bakanlığa hem de TOBB'a sorunu, çözüm önerimizi ve talebimizi yazılı ilettik" dedi.

225 YABANCI SERMAYELİ FİRMA

DENİZLİ'YE dair ekonomik verileri de değerlendiren Başkan Erdoğan ayrıca, Denizli Ticaret Odası'na kayıtlı yabancı sermayeli firma sayısının, ocak ayının sonu itibarıyla 225'e yükseldiğini açıkladı.

2 AYDA 315 YENİ ÜYE

BAŞKAN Erdoğan, TOBB'un Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, yılın ilk 2 ayında kurulan şirket sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,71 arttığını, kapanan şirket sayısının ise, yüzde 56 azaldığını söyledi; "Oda olarak da 2 ayda 315 üye daha kazandık" dedi.