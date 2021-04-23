Ata tohumları toprakla buluşuyor

Yerli ve milli tohum çeşitliliğinin yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile eş zamanlı olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Belediyesi işbirliğinde projenin bir ayağı da Bergama'da başladı. Tohumların dağıtımı için düzenlenen törene Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Tarım Müdürü Ümmiye Çelik Saygın, Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları ve mahalle muhtarları katıldı.

HİBRİTTE GELECEK YOK

Ata tohumlarının toprakla buluşmasını çok önemsediklerine işaret eden Başkan Hakan Koştu, dağıtım töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli tohumlarımızı ilçemiz genelinde atıl durumda bulunan tarım arazilerinde kullanacağız. Bu amaçla 104 bin 880 adet domates, biber ve patlıcan fidesi ile 600 kg bamya ve kavun fidesinin dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Bergama'daki ürün çeşitliliğini artırmak üzere çalışmalar yaptığına ve bu çalışmaların belediye ile işbirliği içerisinde yürütüldüğüne dikkat çeken Koştu, "UNESCO Dünya Mirası Bergama'mız tarihi ve kültürel birikimiyle olduğu gibi tarım ve çiftçilikte de verimli topraklarıyla önemli bir konumda. Biz şehrimizde ürün çeşitliliğinin miktarını artırma yanında, milli ve yerli tohumlarımızın kullanımının da yaygınlaşmasına çalışıyoruz. Bu gayretlerimiz önümüzdeki süreçte artacak. İstiyoruz ki dağıttığımız fide ve tohumlardan yöre çiftçimiz kendi tohumunu da üretebilsin. Hibrit yerine tarımda ata tohumlarımızı kullansın" dedi.

MALİYETİ 120 BİN LİRA

Projenin 120 bin lira olan toplam maliyetinin yüzde 25'i Bergama Belediyesi, yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü tarafından karşılandı.