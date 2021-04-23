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Haberler Ekonomi Aydın ekonomisi Kars kazıyla uçacak

Aydın ekonomisi Kars kazıyla uçacak

Aydın ekonomisi Kars kazıyla uçacak

23.4.2021

AYDINLI girişimci Osman Altuntaş, Kars kazı üretimiyle kendisine önemli bir gelir sağlıyor. Nazilli'de 8 dönümlük arazisinde hobi olarak kaz üretimi yapan Altuntaş, kaz eti ve yumurtasına talep yükselince üretimi artırdı. Soğuk iklime alışkın olan kazların, sıcak iller arasında yer alan Aydın'da yetiştirilemeyeceğini söyleyenlere inat zoru başardığını dile getiren Altuntaş, az bir maliyetle kazlardan yüksek verim aldığını ifade etti. Çiftliğinde binden fazla kaz bulunan Altuntaş, "Kaz yumurtası 10-25 lira, eti 60 lira, bir haftalık civcivlerin ise türüne göre 35-60 lira arasında fiyatları var. Canlı kazlar da 250 liraya alıcı buluyor" diye konuştu.

ÜMİT ÖZMEN

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