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Haberler Ekonomi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Balıkesir Rektörlüğünce öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

23.04.2021, 11:51

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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