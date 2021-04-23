Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

BANKACILIK sektörünün toplam mevduatı, 7.7 milyar artarak 3 trilyon 760 milyar liraya yükseldi. Sektördeki mevduat 16 Nisan ile biten haftada 7 milyar 720 milyon 166 bin lira artarak 3 trilyon 752 milyar 289 milyon 559 bin liradan, 3 trilyon 760 milyar 9 milyon 725 bine çıktı.

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