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Haberler Ekonomi Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

23.4.2021

BANKACILIK sektörünün toplam mevduatı, 7.7 milyar artarak 3 trilyon 760 milyar liraya yükseldi. Sektördeki mevduat 16 Nisan ile biten haftada 7 milyar 720 milyon 166 bin lira artarak 3 trilyon 752 milyar 289 milyon 559 bin liradan, 3 trilyon 760 milyar 9 milyon 725 bine çıktı.
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