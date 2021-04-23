Beyağaç’a yatırım hamlesi sürüyor

Denizli'nin Beyağaç ilçesi, yeni yatırımlarla çehresini değiştiriyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yapılan protokol ile Beyağaç'ta spor yatırımları hizmete girecek. Bakan Kasapoğlu'nun müjdesini verdiği spor yatırımları ile ilçeye Kapalı Spor Salonu, Gençlik Merkezi, ilçe stadyumu zemin yenileme ve tribün, 3 halı saha, 5 basketbol sahası yapılacak.

ÇAĞDAŞ OLMALIYIZ

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, sanatta, bilimde, eğitimde çağdaş olmak zorunda olduklarını belirterek, "Modern yaklaşımlarla, geleneksel değerlerimizi birleştirebilmeli, güzellikleri buluşturabilmeliyiz. Bu çok önemli. Çağın gerekleriyle uyum içinde yaşamalıyız. Dünyadan kopmadan geri kalmadan kültürel değerlerimizi yitirmeden çağdaşlaşabilmek ve ilerleyebilmek. İşte Beyağaç'da başarılmaya çalışılan zor görev budur. Kalkınmaya ve büyümeye çalışıyoruz. Altyapı çalışmalarının yanı sıra park ve bahçelerden, sosyal dönüşüm projelerine kadar var güçle çalışıyoruz. Kültüre ve sanata, gençlerimizin spor yapabilmesine, sosyal buluşma noktalarına sahip olmalarına önem veriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimizi, çağdaş yerel yönetim anlayışı neyi gerektiriyorsa, uzmanlarına danışarak, paydaşlarımızla çabamızı paylaşarak hız kesmeden uygulayacağız" dedi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe merkezi ve 7 mahallede, 5 kilometre sıcak asfalt, 7 kilometre sathi kaplama ve 400 bin metrekare kilitli parke taş döşeme işlemi yapıldı.

HANAY EVLERİ OTELİ

İlçe ile bütünleşen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olan Beyağaç Hanay Evleri, bahçe içerisinde birbirinden bağımsız 4 bina şeklinde yer alıyor. 4 binanın her biri 2 katlı ve 4 oda olacak şekilde dizayn edilirken, dışarıdan bakıldığında Beyağaç yöresinin tarihi mimarını yansıtırken, içerisi adeta bir otel odası şeklinde tasarlandı. Hanay Evleri aynı anda 16 aile kalabilecek şekilde dizayn edildi. Yapımı tamamlanan evler Beyağaç Belediyesi'nin kırsal turizminin gelişmesinde büyük katkı sağlaması amacına hizmet edecek.

SEBAHATTİN ALP