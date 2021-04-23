‘Biz vatandaşımızın gönüllerine dokunuyoruz’

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, vatandaş sık sık ziyaretleri yaparak kentin nabzını tuttuklarını anlattı. "Denizlimize bağlı 2 tanesi merkez ilçe olmak üzere toplamda 19 ilçe mevcut" diyen Başkan Güngör, "Göreve geldiğimiz Ocak ayından bu yana 19 ilçemizden 16 tanesini bizzat ziyaret etme fırsatımız oldu. İlçelerimize yapmış olduğumuz ziyaretlerde ilçedeki esnaflarımızla, vatandaşlarımızla ve teşkilat mensuplarımızla kapı kapı gezerek bir araya geliyor, hasbihal ediyoruz. Varsa istekleri, talepleri onları dinliyoruz. Bizim de kendimizi bire bir tanıtatabilme, anlatabilme fırsatımız oluyor. Bu açıdan ilçe ziyaretlerimiz esnaflarımızla, hemşehrilerimizle ve teşkilatlarımızla bir araya gelmek adına çok çok kıymetli" dedi.

ZİYARET EDİYORUZ

"Siyasete ilk AK Parti'de sandık başkanı olarak başladığım 2002 yılından bu yana ve özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yaşamından öğrendiğimiz en önemli siyaset biçimi, sahada bire bir siyasettir" diyen Başkan Güngör şöyle konuştu: "Öyle ki, siyasi hayatım boyunca vatandaşlarımıza dokunamadığım herhangi bir günü kayıp olarak sayıyorum. Sahada bire bir, özellikle vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yaşadığı mahallelerde, sokaklarda gerekirse ayaklarına kadar giderek ziyaret edip birebir gönüllere dokunmanın hazzını siyasi hayatım boyunca birçok kez yaşadım, yaşamaya devam ediyorum ve nasip olursa bundan sonra da yaşamaya devam edeceğim."

MASKE, MESAFE, TEMİZLİK

Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir dünyayı kasıp kavuran pandemi şartlarına rağmen, ilçe ziyaretlerinde pandemi önlemlerini hat safhada tuttuklarını da anlatan Başkan Güngör, "Pandemide gerek yolculuk esnasında gerekse sahada, son derece dikkatli bir şekilde ve büyük bir hassasiyetle ilçe ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızla sırt sırta vererek, pandemi illetinden kurtulmamıza çok az kaldı. Önümüzdeki yıldan itibaren pandemiyi alt edip, vatandaşlarımızla 2002 yılından bugüne kadar olduğu gibi şöyle güçlü bir şekilde el ele gönül gönüle sarılarak bir araya geleceğiz. Gerçekten bizler de çok özledik. Vatandaşlarımızdan da pandemi illetinden kurtuluncaya kadar maske, mesafe temizlik kurallarına eksiksiz riayet etmeyi özellikle istirham ediyorum" dedi.

BAYRAMDAN SONRA ZİYARETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

"CUMHURBAŞKANIMIZ Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi, bizim de kendimize örnek aldığımız bütün siyasi yaşamını birebir vatandaşlarının içinde, yanında, yöresinde, gönlünde geçiren siyasilerin pandemi gibi salgın hastalıklar sebebiyle vatandaşlarından uzak geçirmek zorunda olması gerçekten çok zor" diyen AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "En kısa sürede inşallah bu salgın belasından da kurtulacağız. İlçe ziyaretlerimize Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle ara vermiş bulunuyoruz.

RAMAZAN bayramının hemen sonrasında kaldığımız yerden devam ederek ilçe ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bu vesileyle Başta İslâm âlemi olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin Mübarek Ramazan-ı Şerifini kutluyor, Ramazan ayımızın pandemi illetinden bir an evvel kurtulmamıza vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hep birlikte sağlıkla, sıhhatle Ramazan Bayramına kavuşmayı diliyorum" dedi.