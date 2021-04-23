DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'ndan sanal fuar yorumu

Türkiye'nin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarı olan Virtual Hometex Turkey 12-17 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı'nın destekleri, Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Sanayi Odası'nın işbirliği, Messe Frankfurt'un paydaşlığında düzenlenen fuarı 79 ülkeden 1.101'i yabancı olmak üzere toplam 1.665 kişi ziyaret etti. Fuarın ilk gününde 9.879 olan toplam etkileşim sayısı fuar süresince 30.000'i aştı.

ALICILAR ZİYARET ETTİ

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, sanal fuarın 17 Ocak tarihinde sona erdiğini, ancak dijital platformun 60 gün daha açık kaldığını belirterek şunları söyledi: "Ülkemizin ev tekstili sektöründeki ilk sanal fuarını geride bıraktık. 79 ülkeden toplam 1.665 alıcıyı fuarımızda ağırladık. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan önemli alıcıların da fuarımızda aktif ziyaretçi konumunda olduğunun altını çizmek istiyorum. Türk ziyaretçilere baktığımızda, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firmaların satın alımcılarının çoğunluğu oluşturduğunu görüyoruz."

GÜÇ BİRLİĞİ SÜRECEK

Heimtextil Fuarı'nın önce 4-7 Mayıs 2021'e ertelendiğini, sonrasında ise Messe Frankfurt 2021 yılında Heimtextil Fuarı'nın düzenlenmeyeceğini bildirdiğini anlatan Memişoğlu, "Böylelikle Denizli Sanayi Odamızla birlikte, Messe Frankfurt'un paydaşlığında gerçekleştirdiğimiz Virtual Hometex Fuarı sayesinde Denizlili ihracatçılarımız için Heimtextil'in normal tarihlerinde bir fuar düzenlemiş olduk. Dijital dünya aslında birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Biz de hem ev tekstili hem de diğer sektörler için dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak istiyoruz. Yeni projelerimizde de Denizli Sanayi Odamızla yol arkadaşlığımız, güç birliğimiz devam edecek" dedi.

DESTEKÇİLERİMİZE TEŞEKKÜRLER

"VİRTUAL Hometex Fuarı'nı birlikte düzenlediğimiz Denizli Sanayi Odamıza, DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu'na ve tüm yönetim kurulu üyelerine bir kez daha teşekkür ediyoruz" diyen Memişoğlu, "Virtual Hometex Fuarı'na katılım sağlayan, bu büyük organizasyonda bizlere destek olan Denizlili, Bursalı ve İstanbullu ihracatçılarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.