Dis bakımı ve agrıları için karanfil yagı

KARANFİLİN içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sağlık açısından oldukça faydalıdır. Daha pratik kullanımı için karanfilin yağı üretilmektedir.

Karanfil yağının en bilinen temel özelliği diş bakımı ve diş ağrıları için kullanılmasıdır. Bu yağ ağızda biriken mikropları temizleyerek ağız bakımını yapmanıza yardım eder ve ağız kokusunu gideren bir doğal içerikli yağdır.

Bu bitkinin yağı ayrıca eklem ve kas ağrıları için fayda sağlamaktadır.



KARANFİL YAĞI NASIL YAPILIR?

1 çay bardağı karanfil

1 litre zeytinyağı YAPILIŞI

1 çay bardağı karanfil bitkisini blender ile minik minik parçalara ayrın. Daha sonra içeriğine 1 litre zeytinyağında ilave edip her 15 günde bir güneş ışığında bekletin ya da kaynar bir tencereye koyarak da ısıtabilirsiniz.

Ardından süzüp hazır hale getirin.