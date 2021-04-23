Ege iş dünyası KÇÖ’den memnun

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, salgında sektörlerin ayakta kalması ve çalışanların hayatını idamesine en önemli katkıyı sağlayan desteklerden birinin kısa çalışma ödeneği olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Kontrollü normalleşmeyle kısıtlama tedbirlerinin hafiflemesine sevinirken, vaka sayıları tırmanışa geçti. Pandemi şartları aynen sürüyor. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinin sürmesini talep etmiştik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Talebimizi olumlu değerlendirmesi moral oldu."

MALİ YÜKÜ HAFİFLETECEK

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar da kısa çalışma ödeneğinin uzatılması konusundaki taleplere duyarsız kalınmadığını belirterek, "Çok hayırlı bir karar oldu. Umarım salgın tez zamanda biter veya etkileri azalır da kısa çalışma ödeneğine ihtiyaç duyulmaz" dedi. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de ödeneğin işverenlerin mali yükünü hafifleterek firmaların ayakta kalmasına destek sağladığına vurgu yaparak, "Bu zorlu süreçte, eldeki imkanların çalışan ve üreten kesimler lehine kullanılmasının toplumsal huzurun korunmasında önemli rolü olduğuna inanıyorum" diye konuştu.



ASI YAYGINLASANA KADAR



EGE İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise bazı sektörlerin ayakta kalabilmesi için bu ödeneğe ihtiyacı olduğunu aktararak, "Dünya genelinde yaşanan bir süreç. O nedenle dünya, salgın aşılamasında yüzde 70 seviyesinin üzerine çıkıp pandemiyi kontrol altına alana kadar kısa çalışma ödeneği desteğine ihtiyaç var. Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nezdinde hükümete teşekkür ediyoruz" dedi