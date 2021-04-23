Engelli kadın, destek alarak modaevini açtı

AYDIN Nazilli'de Saniye Hişil (56), İŞKUR'un engelli hibe desteğiyle kendi moda atölyesini açarak hayallerindeki işin patronu oldu. Türkiye İş Kurumu Engelli Hibe Desteği programı, engelli Saniye Hişil'in de hayallerini gerçekleştirmesini sağladı. Daha önce bazı sektörlerde ve tekstil fabrikalarında çalıştığını belirten Hişil, "Kendime ait bir moda evim olsun istiyordum. İŞKUR engelli hibe desteği projesinden faydalanarak kendi işimi kurdum. Moda evinde kişiye özel kıyafetler hazırlıyoruz. Her türlü dikim işini yapıyoruz" dedi.

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