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Haberler Ekonomi Eskişehir’de canlanıyor 60 kente koza örüyor

Eskişehir’de canlanıyor 60 kente koza örüyor

Eskişehir’de canlanıyor 60 kente koza örüyor

23.4.2021

BURSA Koza Tarım Satış Kooperatifleri'ne bağlı Sarıcakaya Koza Satış Kooperatifi'nde yumurtadan canlandırılan ipek böcekleri, Edirne'den Hakkari'ye onlarca şehirde üreticiyle buluşuyor. Eskişehir Sarıcakaya'da yer alan Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğü, KOZABİRLİK'in Bursa'daki tesislerinden getirilen ipek böceği yumurtalarına ev sahipliği yapıyor. 25 derece sabit sıcaklık ve yüzde 80 nemde bekletilen yumurtalar 10 gün sonra canlanıyor. Kuluçka evresini tamamlayan ipek böcekleri 60 kentte üreticilere teslim ediliyor.
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