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Haberler Ekonomi Evliya Çelebi’nin beyaz inciye benzettiği cami

’nin beyaz inciye benzettiği cami

Evliya Çelebi’nin beyaz inciye benzettiği cami

23.4.2021

ÜNLÜ seyyah Evliya Çelebiye göre Şadırvan Cami Bıyıklıoğlu Mahmut tarafından 1636 yılına yapılmıştır.( II. Mahmut zamanında bilhassa kendisinin isteğiyle) 1815 yılında onarım görmüştür. Adını yanında ve altında bulunan şadırvanlardan almıştır. Evliya Çelebinin beyaz bir inciye benzettiği caminin doğu kısmında tek şerefeli bir minaresi, batısında da bir kütüphanesi bulunmaktadır. İzmir Çarşısı içerisinde Eski İç Liman kıyısında bulunan bu cami ismini yanında ve altındaki sekiz sütunlu şadırvandan almıştır.

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