İhracat rekortmeni kent Denizli

Mart ayında Denizli ihracatında güçlü bir artış yaşandı. İlin ihracatı martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,4 arttı ve 351,4 milyon Amerikan Doları olarak kaydedildi. Böylelikle Denizli ihracatı rekor kırarak en yüksek aylık değerine ulaştı. Denizli'nin bir önceki ihracat rekoru ise 335 milyon Amerikan Dolarlık değeriyle 2020 yılının kasım ayında gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Kısa aralıklarla yeni ihracat rekorlarına imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devam eden pandemi sürecine rağmen ihracata ara vermeyen ilimiz ihracatına katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyoruz, bu anlamlı rekor için her birine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

ÖNEMLİ BİR İVME YAKALANDI

"Covid-19 pandemisinin ihracatımız üzerindeki etkisi geçtiğimiz senenin mart ayının ikinci yarısından itibaren başlamış ve geçen sene mart ayında ilimiz ihracatı 241 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleşmişti" diyen Memişoğlu, "Bu noktada, ilimizin Mart 2021'deki ihracatını Mart 2019'daki ihracatıyla karşılaştırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Mart 2019'da ilimiz ihracatı 286 milyon Amerikan Doları olarak kaydedilmişti. Yani, 351,4 milyon Amerikan Doları değerindeki ihracatımızın Mart 2019'a kıyasla da yüzde 22'nin üzerinde arttığını görüyoruz. İyi bir ivme yakalayan ihracatımızda elbette sektörel çeşitliliğimiz önemli rol oynuyor. Bugün itibariyle ev tekstilinden kabloya, dış giyimden bakır tele, doğal taştan makineye, gıdadan kimyevi maddelere kadar 27 alt sektörde 3.000'e yaklaşan ürünün ihracatını 180'in üzerinde ülkeye gerçekleştiriyoruz. İhracattaki dinamik yapımız ve sektörel çeşitliliğimiz sayesinde çeşitli kazanımlar elde ettiğimizi söyleyebiliriz" dedi.

LOKOMOTİF SEKTÖRLER

Mart ayında hem lokomotif sektörlerde hem de ihracatta ilk sıralarda bulunan ülkelere gerçekleştirilen ihracatta dikkat çekici artışlar yaşandığını da sözlerine ekleyen Memişoğlu, "İlimiz ihracatında ilk sırada yer alan tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihracatı mart ayında yüzde 44 artışla 131 milyon Amerikan Doları oldu. Benzer şekilde, elektrik-elektronik sektörünün ihracatı yüzde 44 artışla 58 milyon Amerikan Doları, demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yüzde 62 artışla 57 milyon Amerikan Doları, madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 56,4 artışla 23 milyon Amerikan Doları oldu. İlimiz ihracatında zirvede bulunan İngiltere'ye olan ihracatımız mart ayında yüzde 77 artışla 58 milyon Amerikan Doları olarak gerçekleşti. ABD'ye gerçekleştirdiğimiz ihracat yüzde 84 yükselişle 34 milyon Amerikan Doları olurken, Almanya'ya ihracatımız yüzde 31 yükselişle 32 milyon Amerikan Doları, İtalya'ya ihracatımız yüzde 83 yükselişle 21 milyon Amerikan Doları ve İsrail'e ihracatımız yüzde 27 artışla 18 milyon Amerikan Doları olarak kaydedildi. 2021'in ilk çeyrek gerçekleşmelerinin beklentilerimiz doğrultusunda olduğunu söyleyebiliriz. Yıl boyunca da ihracat hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyerek ilimiz ekonomisine olan katkımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.