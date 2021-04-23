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Haberler Ekonomi İSDEP Bireysel Yazılım Geliştirme Danışmanı istihdam edilecek

İSDEP Bireysel Yazılım Geliştirme Danışmanı istihdam edilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu () tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev almak üzere Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacaktır.

İSDEP Bireysel Yazılım Geliştirme Danışmanı istihdam edilecek

23.04.2021, 11:49

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara'da görev almak üzere Yazılım Geliştirme Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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