Kanser hücrelerini oruçla yok edin

ORUÇ tutmak bedeni başka hiç bir sistemin temizleyemediği kadar güzel temizleyen bir güce sahip. Ramazan'da düzgün beslendiğimizde ve gerekli besinleri soframıza koyduğumuzda, vücudumuz bir ayın sonunda temizlenmiş ve tazelenmiş oluyor. DOĞRU BESİNLERİ SEÇİN

ORUÇ tutmanın faydalarına değinen diyetisyen Derya Zünbülcan, "Açlık süresince, hepimizin mide ve bağırsaklarında küçük küçük yaralar olur. Aç kaldığımızda vücudumuzdaki doğal öldürücü hücreler daha iyi çalışır. İnsan vücudunda her an oluşan kanser yapıcı hücreler ve diğer bozuk hücreler, bu doğal öldürücü hücrelerle yok edilir. Otofaji adı verilen bu sistemin daha iyi çalışmasında orucun etkisi büyük" dedi. ZÜNBÜLCAN, "Vücudumuzun çalışma sistemi, tıpkı bulaşık ve çamaşır makinelerindeki yıkama, durulama ve kurutma aşamaları gibidir. Ramazan ayında da vücudumuz bu makinelere benzer şekilde çalışır" dedi.

BAĞIRSAK FLORASI ÖNEMLİ

"HER haftanın bedeni temizleme ve onarma oranı birbirinden farklıdır" diyen Zünbülcan, "Ramazan'da insan vücudu önce temizlenir, sonra onarılır, en sonda da yenilenmiş bir şekilde hayatına devam eder. Bunun olabilmesi için de iftarda ve iftar sonrasında doğru besinler seçilmeli. Haftanın 2 veya 3 günü etli sebze yemeği, 2 gün kuru baklagil ve kalan günlerde de sadece sebze yemekleri ile yoğurt ve salata tüketmek en doğru beslenme şekli olacaktır" diye konuştu. AÇ kalmanın, yenilenme ve tazelenmeyi artırdığını söyleyen Zünbülcan, "Oruçluyken vücut tüm gün temizlik yapmak için çalışır, akşama da ağır yemeklerle iftarı açarsak bu sefer halsizlik ve yorgunluk çekeriz. Her birimizin bedeninde, kendi hücre sayımızdan daha çok mikroorganizma bulunur. Bağırsak florası, bizim aldığımız kararlardan, hissiyatımızdan, o günkü yorgunluğumuzdan ve duygu durumumuzdan sorumlu olan bir yapıdır. Kısacası bizim yaşam kalitemizi bağırsak florası belirler. İftarda, sahurda doğru ve yeterli beslenme, bağırsak florasının onarılmasında önemli bir etkendir. Pancar ve enginar, yüksek oranda lif içerdiği için mutlaka sofrada bulunmalı.



VÜCUDUN İYİLEŞME SİNYALİ

Ramazan ayının ilk günlerinde yaşanan yorgunluk, bedenin en iyi şekilde temizlendiğinin göstergesidir. Bunlar aslında vücudun iyileşme sinyalidir.



DIE OFF SENDROMU

Fonksiyonel tıpta 'Die Off Sendromu' olarak adlandırılan halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı gibi durumlar, açlık sonucunda parçalanan mikroorganizmalardan ortaya çıkan toksinlerin kana geçmesi sonucu oluşur.

GEÇİCİ SORUNLAR

Geçici süreli yaşanan bu sorunlar, bedenin toksinlerden temizlendiğini gösterir. Bu temizliğin etkili olabilmesi ve dinç bir şekilde oruç tutulabilmesi için dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası var. Olması gereken, iftarda ve sahurda hangi besinleri seçeceğimizi ve nasıl tüketeceğimizi bilmektir.



İFTARDAN SONRA İÇİLEBİLECEK DİE OFF KARŞITI ÇAY:

* 1 tatlı kaşığı karanfil * 1 tatlı kaşığı karabiber * 1 dal tarçın * 2 küp şeker kadar taze zencefil - Tüm malzemeler 1 litrelik suda 10-15 dk. demlenir.

Demlendikten sonra yarım limon suyu ilave edilir.

İftardan sonra 1 bardak içilir.