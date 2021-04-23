Karavanla tatil, iş hayatını değiştirdi

TATILE çıktığı karavanın ilgi gördüğünü fark ederek bu alanda yatırıma karar veren girişimci, salgında artan talebi karşılamakta güçlük çekiyor. İzmir'de farklı sektörlerde çalıştıktan sonra ikiz kardeşiyle boyahane yatırımı yapan Murat Yılmaz (42), 2016'da karavanla tatile çıktı. Kampa giderken yolda çok sayıda vatandaşın, karavanını merak ettiğini, aracın içini inceleyerek detaylı sorular sorduğunu gören Yılmaz, tatil dönüşü kardeşiyle karavan üretmek üzere ekip oluşturdu. Yılmaz'ın, Menemen'deki fabrikasında 40 çalışanla ayda 30 karavan üretiliyor.

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