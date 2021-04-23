Kendi nefsinizi ilah edinmeyin

Ramazan sohbetimizde Buca Müftüsü Kemal Demirel, nefisle mücadele konusunda neler yapılması gerektiğini ayet ve hadisler ışığında Yeni Asır'a anlattı. İnsanın hem iyilik hem de kötülük yapabilme yeteneğine sahip potansiyel bir varlık olduğunu söyleyen Demir, "Bu hakikati Rabbimiz bir ayetinde şöyle bildirir."Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona iyilik ve kötülükleri ilham edene andolsun"(Şems:7-8) İnsanın yaptığı kötülüklerin ilk kaynağı nefistir.

EN TEHLİKELİ DAVRANIŞ

İnsanı yaratan, insana şah damarından daha yakın olan ve kalplerde olanları bilen Yaratıcı, insanın sürekli nefsinin tesiri altında olduğunu, bu durumdan kurtulabilmek için kişisel gayretinin yanı sıra Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu Yusuf (as)'ın lisanı ile, şu şekilde ifade etmektedir. "Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbim'in merhamet ettiği hariç, nefs aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" dedi." (Yusuf:53) İnsan, nefsiyle mücadele de kişisel çabaları ve buna bağlı olarak Allah'ın yardımıyla en üst mertebelere çıkabileceği gibi, nefsin arzu ve isteklerini boyun eğdiği, nefse mağlup olduğu takdirde en aşağılara da inebilir" diye konuştu. İnsanoğlunda nefsini beğenme, onun isteklerini güzel görme ve haklı sebeplere dayandırma duygusu bulunduğunu anlatan Kemal Demirel, "Nitekim bir çok insa-nın, yaptığı işin iyi olmadığı, yan-lış olduğu hatırlatıldığı zaman, hemen savunmaya geçtiği; kendi-ni haklı çıkarmak için olağan üstü gayretlere başvurduğu görülür. 'Hevâ ve şehvet; gözü kör, kula-ğı sağır, kalbi hissiz eder. Kişi âlim de olsa ilmine rağmen hakkı duy-maz olur. Nefsi her şeyden üstün görme hastalığına yakalanır. Bu anlayışın en tehlikeli boyutu ise, nefsi ilâh olarak benimsemektir. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle anlatılır:' "Kendi nefsi-nin arzusunu kendisine ilâh edineni gör-dün mü?..." (Furkan:43). Allah katında iyi bir mertebe elde etmek için, yapılması gereken en önemli iş, irade eğitimidir. İrade eğitiminin amacı, insanın arzularının etkisinden kurtulup, nefsinin isteklerine gerektiği kadar karşılık vererek, yarata-nına gerçek anlamda kul olma-sı hedefine yöneliktir. İbadetle-rimiz, Allah'ın rızasını kazanma ve iradelerimizi, bu uğurda eğitmek için vardır. Yaptığımız bütün ibadetlerimiz bir taraftan toplum düzeninin oluşması-na katkıda bulunurken öbür taraftan fer-din iradesini eğitime tabi tutar. İbadetle eğitilmeyen iradeler önce heva ve heves-lerinin, arzu ve isteklerin, şeytanın, sonra da başka insanların esiri olmaya mah-kumdur. Kişinin irade hürriyetine sahip çıkması demektir. Oruç ibadetinin asıl gayesi; insana, eğitilmiş ve kendi beşe-ri arzularının egemenliğinden kurtulmuş hür bir irade kazandırmaktır" dedi.



MALINI İNFAK EDEN CİMRİLİKTEN KURTULUR

DİĞER taraftan kişi oruç tutup açlığı susuzluğu kendi nefsinde yaşayınca aç ve susuz insanları düşünerek merhamet duygularının harekete geçerek muhtaç insanlara yardım elini uzatacağını söyleyen Demirel, "Bu hareket ferde ve topluma çok şey kazandıracak. Birincisi infak eden, malından harcayan mal cimriliğinden kendini kurtaracak.



TOPLUM HUZURU



Bak ben kendi el emeğimi kendi alın terimi başka insanlarla paylaşıyorum diyecek-tir. Kendi öz kazancını başkalarıyla paylaşan insan başkasının malını asla haksız yere almaz. Kimsenin hakkını yemez. İnfak eden kendini mal biriktirme, helal ha-ram demeden sınırsız sahip olma esaretinden kurtardığı gibi muhtaç olan insanı da ihtiyacın pençesinden kurtaracak-tır. Bu şekilde toplum-sal barış ve kardeşlik duyguları neşvü nema bulacak, toplum huzuru sağlanacaktır. Nefis muhasebesinin ferdi aşan gayesi de, hayırlı bir toplum meydana getirmektir.



GÜNÜN DUASI

"ALLAH'IM! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Allah'ım! Yaratılışımı güzel yaptın, ahlâ-kımı da güzelleştir." (Tirmizî, De'avât, 70- İbn Hıbbân, Ed'ıye, 959)