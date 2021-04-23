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Haberler Ekonomi Maske kullanımı kalıcı makyaja talebi artırdı

Maske kullanımı kalıcı makyaja talebi artırdı

Maske kullanımı kalıcı makyaja talebi artırdı

23.4.2021

KOVID-19 sürecinde kullandıkları makyaj malzemelerinin maskeye bulaşması sorununu yaşayan kadınlar, çözümü kalıcı makyajda buldu. Pandemi ekonomi ve sosyal hayatı olduğu kadar günlük alışkanlıkları da etkiledi. Maske kullanımı, günlük makyaj yapan kadınları zor durumlarda bırakırken, kalıcı makyaj hizmeti veren Makeup Zone Kurucusu Serpil Durmuş, kişisel bakımına özen gösteren kadınların, salgında özellikle 'eyeliner' ve dudak renklendirme işlemi yaptırdıklarını ve kalıcı makyaja ilginin yüzde 25 arttığını dile getirdi.
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