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Haberler Ekonomi Mesut Özil’den anlamlı yardım

’den anlamlı yardım

Mesut Özil’den anlamlı yardım

23.4.2021

FENERBAHÇE'NİN yıldız futbolcusu Mesut Özil ve ailesi, Ramazan ayında anlamlı bir yardıma imza attı. Özil, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Kızılay tarafından kurulan Taybe Yetimhanesi'nde kalan çocuklara yardım elini uzattı. Futbolcu ve ailesinin yardımlarıyla yetimhanedeki çocuklara Ramazan boyunca iftar yemeği dağıtılıyor. Özil'in, iç savaş nedeniyle zor günler geçiren çocuklara bayramlık kıyafetler ve hediyeler göndereceği öğrenildi.

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