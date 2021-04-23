Pamukkale Belediyesi projelerine birincilik ödülü

Akdeniz Belediyeler Birliği'nin geleneksel olarak düzenlediği "6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması"nda Pamukkale Belediyesi, birincilik elde etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ödülü Antalya'da düzenlenen törenle aldı. Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin geleneksel olarak düzenlediği "6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması"na katıldı.

41 PROJE YARIŞTI

5 kategoride, 17 farklı belediye tarafından hazırlanan 41 proje yarıştı. Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde "Kocaçukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzları ile Pamukkale Mahallesi Düzenlemesi Projesi" ile yarışmada yer alan Pamukkale Belediyesi birinciliğe layık görüldü. Pamukkale Belediyesi ödülünü Antalya Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende aldı. Pamukkale Belediyesi'nin ödülünü Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye verdi. Başkan Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak kategorimizde birincilik ödülüne layık görüldük. Pamukkale dünya mirası. Her yıl 2.5 milyon turist ağırlıyor. İstedik ki hemşehrilerimize de hitap eden bir proje ortaya çıksın" dedi.

KOCAÇUKUR göletini yıllar sonra temizlediklerini anlatan Başkan Örki, "Hemen onun yanı başında belki de dünyada eşi benzeri olmayan mükemmel bir termal havuzu hayata geçirdik. Havuzları da Kloepatra'nın güzellik havuzunun kaynaklarından alınan sularla doldurduk. Turizm yolunu A'dan Z'ye Denizlimize yakışan bir hale getirdik. Sokak sağlıklaştırması projemizi hayata geçirdik. Eserlerimizin ödüle layık görülmesi bizleri mutlu etti" dedi.

MOTİVASYON KAYNAĞI PAMUKKALE

Belediye Başkanı Avni Örki, yarışmayı çok önemsediklerini belirterek, "Yarışmalardan elde edilen sonuçlar bizlerin sonraki aşamalarda daha güzel hizmetler sunabilmemizi sağlıyor. Burada bu işlerin yapılmasında emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Turizme yönelik yapmış olduğumuz bu çalışmaların birincilikle taçlandırılması, ödüllendirilmesi ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Herkese teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP