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Haberler Ekonomi Salgına rağmen üç ayda 52 bin marka başvurusu yapıldı

Salgına rağmen üç ayda 52 bin marka başvurusu yapıldı

Salgına rağmen üç ayda 52 bin marka başvurusu yapıldı

23.4.2021

TÜRK Patent ve Marka Kurumu'na salgına rağmen ilk 3 ayda 48 bin 325'i yerli olmak üzere 52 bin 164 marka başvurusu yapıldı. Yapılan patent başvuru sayısı yılın ilk çeyreğinde 1983'ü yerli, 2 bin 155'i yabancı olmak üzere 4 bin 138 oldu. Yerli marka başvuru oranı yüzde 92.6 olarak kayıtlara geçti.

YILIN ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli marka başvuruları yüzde 46.9, toplam marka başvuruları yüzde 41.6 ve yerli patent başvuruları yüzde 27.6 arttı. Coğrafi işaret alanında yurtdışında da ürünlerin tescillenmesi için AB'ye başvurular yapılıyor. Türkiye'nin AB'de tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı 7'ye ulaştı. AB'nin coğrafi işaret listesinde 'Antep baklavası/ Gaziantep baklavası', 'Aydın inciri', 'Malatya kayısısı', 'Aydın kestanesi', 'Taşköprü sarımsağı', 'Milas zeytinyağı' ve 'Bayramiç beyazı' yer aldı.

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