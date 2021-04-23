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Haberler Ekonomi Seyahat harcamaları salgında % 34 azaldı

Seyahat harcamaları salgında % 34 azaldı

Seyahat harcamaları salgında % 34 azaldı

23.4.2021

KOVID-19 salgınıyla geçen 2020 yılında yurtiçinde yapılan seyahat harcamalarının tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 34.1 azalarak 32 milyar 250 milyon 278 bin lira oldu. TÜİK, geçen yılın dördüncü çeyreği ve 2020 yılı 'Hanehalkı Yurt İçi Turizm' verilerini açıkladı. Geçen yılın son çeyreğinde, yurtiçinde ikamet eden 5 milyon 977 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azalarak 7 milyon 189 bin oldu.
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