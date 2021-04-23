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Haberler Ekonomi Tüketim fazlası 35 bin ton patates dağıtıldı

Tüketim fazlası 35 bin ton dağıtıldı

Tüketim fazlası 35 bin ton patates dağıtıldı

23.4.2021

10 Nisan'da Niğde ve Nevşehir'deki üreticiden deposunda kalan tüketim fazlası patatesleri almaya başlayan TMO, aradan geçen 11 günde 35 bin ton patatesin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladı. Patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması için Türkiye'nin birçok iline gönderildi. Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, patateslerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gönderildiğini söyledi. Asım Baş, alımlardan mahsulü elinde kalmayan üreticilerin de memnun olduğunu vurguladı.
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