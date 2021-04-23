Turizm potansiyelimizi artırmak için çalışıyoruz

KAYALIĞA KURULMUŞ KENT

Günümüzdeki Kale'nin güney yanında bulunan ve halen terk edilmiş durumdaki "Eski Kale", dört tarafı sarp ve üst düzey sayılabilecek bir doğal kayalığın üzerine kurulmuş. Kale, 1950 sonrası ilçenin ekonomik ve sosyal hayatını etkileyen dramatik bir göç eğrisine sahip. Yörede en eski yerleşim yeri, Medet Höyüğüdür. İlçenin ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Bunun yanında ormancılık ve madencilik de yapılıyor. Kale Belediyesi, doğal güzelliği ile göz kamaştıran İnceğiz Kanyonu'nda tekne turları düzenleyecek. İlçeye bağlı İnceğiz Mahallesi'nde bulunan ve Kemer Barajı'nı besleyen akarsuların aşındırmasıyla oluşan kanyon keşfedilmeyi bekliyor. Tamamen doğal oluşuma sahip kanyon, mahalli halk tarafından "Arapapıştı" olarak biliniyor. İlçe merkezine 45 km. uzaklıkta olan İnceğiz Kanyonuna; Denizli, Aydın ve Muğla'dan doğaseverler akın ediyor. Ziyaretçiler kanyonun güzelliğini izlemenin yanı sıra İnceğiz'in zeytin ve incirininin lezzetini de tatma şansı yakalıyor.

TEKNE TURLARI BAŞLIYOR

Bunun için İskele yol çalışmaları başlatıldı. Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, "Çok yakında kanyonumuzda tekne turlarının yapılacağının şimdiden müjdesini vermek istiyorum. Turlar ile milattan önce 5'inci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen kaya mezarlarını görme imkanı sağlayacağız. Belediyemizce kuracağımız cam teraslarla bölgenin cazibesini artırmak istiyoruz" diye konuştu.



ECDAD MİSASLARI KORUNUYOR

18. yüzyılda Osmanlı Dönemine ait Cevherpaşa Camii, restore ediledi. Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, "Ecdad miraslarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.



ADINA FESTİVAL DÜZENLENİYOR

Kale'de yoğun olarak üretilen biber, çevre iller tarafından tanınıyor. Yaz aylarında, yörede "Biber Festivali" düzenleniyor. Bu festivalde en iyi biber yarışması düzenleniyor.



MEŞHUR KALE BAKLAVASI

Kale baklavası kendine has tadıyla 40 katlı cevizden yapılıp bakır tepsilerde pişiriliyor. Baklavanın özelliği 40 kat açılıp her katında bol ceviz olması ve tamamen doğal üretilmesidir.



GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç önemli projelerinden biri olan 840 Kwa güneş enerji santralinin son aşamasına geldiklerini de ifade etti.



LAVANTA FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞTU

Başkan Sağınç, Karaköy, Karacaoluk Mesire alanına ve Karayayla Mahallelerine, 20 bin lavanta fidesini meclis üyeleri ve muhtarlarla birlikte dikimini gerçekleştirdiklerini belirtti.



KALE KAVUNU

Karaköy Kavunu Kale'nin önde gelen lezzetlerinden. Damak çatlatan tadı, yörede meşhur.

Sebahattin ALP