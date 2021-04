Yatırımcıların gözdesi Tavas

Sahip olduğu konumu, tarihi, doğal güzellikleri, kültürel değerleri, bereketli toprakları ve ilçeye kazandırılan birçok eserleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve yükseliş dönemine giren Tavas, yatırımcıların gözdesi haline geldi.

HİZMETE DEVAM EDİYORUZ

Türkiye'nin sanayisi ve ihracat performansıyla öne çıkan yerleşim yerlerinden biri olan Denizli'nin gözde ilçesi Tavas, yeni yatırımcılara kapılarını açıyor. Denizli ve ülke ekonomisinde gerek üretim, gerekse istihdam anlamında büyük katkılar sağlayan Tavas'ta her alanda gelişmeler yaşanıyor. Hayata geçirilen projeler ve yatırımlarla Denizli'nin ilçelerinden biri olan Tavas, yıldızını parlatmaya devam ediyor. Yöre ekonomisinin gelişmesinde ve kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen Tavas, bölgede yatırımlara öncülük etmeye devam ediyor. Yeni iş yeri açmak isteyen girişimcilere destek verdiklerini belirten Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Gönül belediyeciliği sloganıyla çıkmış olduğumuz hizmet yolunda, ilçemize birbirinden değerli projeler kazandırmaya, yeni eserler ve hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin azmi, kararlılığı ile de daha ileriye ve çok güzel işler başacarağımıza yürekten inanıyorum. Yeni projeler, yeni yatırımlar için her daim ekonomiye katkı yapmaya, çeşitli alanlarda istihdam sağlamaya ve İlçemizi geliştirmeye devam edeceğiz. İlçemize gelen yatırımcılarımıza elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Tarım, tekstil ve turizm sektörlerinde yapılan yatırımları yakınen takip ediyoruz. Yeni yatırımların İlçemize kazandırılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye bünyemizde kurmuş olduğumuz proje destek birimimizle yatırımcılarımıza destek sağlıyoruz. Tavas'ın her alandaki potansiyeline inanıyoruz. Yatırımcıları ilçemize davet ediyorum" dedi.



BEREKETLİ TOPRAKLAR DİYARI



TAVAS Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Büyük, verimli tarım arazileri, fabrika ve tesisler için geniş alanları ile Tavas her geçen yıl üretim, kalite, gelişim ve istihdamı arttırmakta" dedi. Başkan İnamlık şöyle konuştu: "Bereketli toprakların diyarı Tavas Ovası'nda yetişen ürünler, tarım sektöründe adından söz ettiriyor. Tavas, Türkiye'de örnek bir üretim şehri olmaya başladı. Tarımın yanında son yıllarda tekstil ve turizm sektörlerinde bir çok yeni yatırımın olduğu İlçede firmalar rağbet göstermekte ve büyük yatırımcılar yer bulmakta zorlanıyor. Son dönemde de hızla yenilenebilir enerji sahalarının arttığı ilçede toplamda 20MW bulan güneş enerji üretim tesisi bulunuyor."

SEBAHATTİN ALP