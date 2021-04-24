Altın yüzde 3,47 arttı hisse senetleri geriledi

BORSA İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,47 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 3,47, dolar/TL yüzde 3,08, avro/TL yüzde 3,21 değer kazandı. BIST 100 endeksi, haftayı 1.345,15 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 3.164,00 liraya yükseldi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 773 liraya çıktı. ABD doları 8,3120 liraya, avro da 9,9780 liraya yükseldi.

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