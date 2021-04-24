Ayçiçek tohumuna hibe destegi verildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ayçiçeği üretimini artıracak projelerde belirli hibe oranlarında tohum temin edilerek ekiliş yapıldığını belirterek, "Tarımsal destekleme kararında yer alan havzalarda yetiştirilen hem birinci hem ikinci üretim ayçiçeği ürünü için 50 Kr/Kg fark ödemesi desteği ödeniyor. Üretim artışı için tarım müdürlüklerince hazırlanan projelere kaynak aktarıyoruz. Üreticiyi destekleyen tedbirleri alıyoruz" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, ayçiçek dâhil 21 ürünün havza bazlı olarak desteklendiğini belirterek, Merkez Bankası'nca sekretaryası yürütülen Gıda Komitesi'nin de gıda ve tarım ürünlerindeki fiyat artışını önlemeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

HAZAL ATEŞ