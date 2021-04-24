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Haberler Ekonomi Ayçiçek tohumuna hibe destegi verildi

Ayçiçek tohumuna hibe destegi verildi

'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinde "yurt içi katı-sıvı yağ fiyatlarındaki artışlar hız kesmekle beraber devam etti" diyerek altını çizdiği yağ fiyatlarını düşürmek amacıyla başlatılan destek adımları sürüyor. Ayçiçeğinde hem tohum olarak hem de yağ olarak yapılacak ithalatta 1 Temmuz'a kadar gümrüklerin sıfırlanmasının ardından tohuma hibe desteği başlatıldı

Ayçiçek tohumuna hibe destegi verildi

24.4.2021

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ayçiçeği üretimini artıracak projelerde belirli hibe oranlarında tohum temin edilerek ekiliş yapıldığını belirterek, "Tarımsal destekleme kararında yer alan havzalarda yetiştirilen hem birinci hem ikinci üretim ayçiçeği ürünü için 50 Kr/Kg fark ödemesi desteği ödeniyor. Üretim artışı için tarım müdürlüklerince hazırlanan projelere kaynak aktarıyoruz. Üreticiyi destekleyen tedbirleri alıyoruz" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, ayçiçek dâhil 21 ürünün havza bazlı olarak desteklendiğini belirterek, Merkez Bankası'nca sekretaryası yürütülen Gıda Komitesi'nin de gıda ve tarım ürünlerindeki fiyat artışını önlemeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

HAZAL ATEŞ

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