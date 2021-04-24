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Haberler Ekonomi Beyanname verme süreleri uzatıldı

Beyanname verme süreleri uzatıldı

Beyanname verme süreleri uzatıldı

24.4.2021

GELİR İdaresi Başkanlığı, katma değer vergisi, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 28 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar uzattı. Başkanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi: " 2021/Mart dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs Cuma günü sonuna kadar, e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 7 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."
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